FORUM EMPLOI 1 place d’armes – J-F Blondel Metz, 5 octobre 2023, Metz.

Metz,Moselle

La Ville de Metz organise un forum de l’emploi.

Pendant une matinée, les entreprises et les partenaires de l’emploi se mobilisent pour répondre à vos questions et pour rencontrer les candidats.

Ce forum accueille selon les années de 3 000 à 5 000 personnes à l’Hôtel de ville et propose plus 1 000 offres d’emploi avec une soixantaine d’exposants présents.. Tout public

Jeudi 2023-10-05 09:00:00 fin : 2023-10-05 13:00:00. 0 EUR.

1 place d’armes – J-F Blondel HOTEL DE VILLE

Metz 57000 Moselle Grand Est



The City of Metz is organizing a job fair.

For one morning, companies and employment partners will be on hand to answer your questions and meet candidates.

Depending on the year, the forum attracts between 3,000 and 5,000 people to the Town Hall, and features over 1,000 job offers from some 60 exhibitors.

La ciudad de Metz organiza un foro sobre empleo.

Durante una mañana, empresas e interlocutores laborales estarán a su disposición para responder a sus preguntas y conocer a los solicitantes de empleo.

Según los años, el foro atrae al Ayuntamiento entre 3.000 y 5.000 personas, con más de 1.000 ofertas de empleo de unos sesenta expositores.

Die Stadt Metz organisiert ein Beschäftigungsforum.

Einen Vormittag lang mobilisieren sich die Unternehmen und Beschäftigungspartner, um Ihre Fragen zu beantworten und Bewerber zu treffen.

Dieses Forum empfängt je nach Jahr zwischen 3.000 und 5.000 Personen im Rathaus und bietet über 1.000 Stellenangebote mit rund 60 Ausstellern, die anwesend sind.

Mise à jour le 2023-09-29 par AGENCE INSPIRE METZ