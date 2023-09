CONFÉRENCE – VIEILLISSEMENT ET ACTIVITÉ PHYSIQUE 1 place d’armes – J-F Blondel Metz, 2 octobre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Animée par Matthieu Casteran, Maître de conférences en neurosciences (Laboratoire Lorrain de Psychologie et Neurosciences de la Dynamique des Comportements – 2LPN).

L’activité physique tout au long de la vie apporte des bénéfices à la santé, mais que faire et comment faire de l’activité physique en vieillissant ?. Tout public

Lundi 2023-10-02 14:30:00 fin : 2023-10-02 . 0 EUR.

1 place d’armes – J-F Blondel HÔTEL DE VILLE

Metz 57000 Moselle Grand Est



Hosted by Matthieu Casteran, Senior Lecturer in Neuroscience (Laboratoire Lorrain de Psychologie et Neurosciences de la Dynamique des Comportements – 2LPN).

Lifelong physical activity brings health benefits, but what to do and how to do it as we age?

Moderado por Matthieu Casteran, profesor titular de Neurociencia (Laboratorio Lorraine de Psicología y Neurociencia de la Dinámica del Comportamiento – 2LPN).

La actividad física a lo largo de la vida tiene beneficios para la salud, pero ¿qué podemos hacer y cómo hacerlo a medida que envejecemos?

Moderiert von Matthieu Casteran, Dozent für Neurowissenschaften (Laboratoire Lorrain de Psychologie et Neurosciences de la Dynamique des Comportements – 2LPN).

Körperliche Aktivität während des gesamten Lebens bringt gesundheitliche Vorteile mit sich, aber was und wie sollte man sich mit zunehmendem Alter körperlich betätigen?

Mise à jour le 2023-09-28 par AGENCE INSPIRE METZ