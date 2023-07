EXPOSITION – JEAN MOULIN, UNE VIE D’ENGAGEMENTS 1 place d’armes – J. F. Blondel Metz, 10 juillet 2023, Metz.

Metz,Moselle

Exposition portant un éclairage sur la vie personnelle, professionnelle, artistique et clandestine de Jean Moulin, homme de confiance du général de Gaulle, unificateur de la Résistance en France, torturé et tué par les Allemands en 1943.

Vernissage : 10 juillet à 18h30. Tout public

Samedi 2023-07-10 fin : 2023-07-13 . 0 EUR.

1 place d’armes – J. F. Blondel HOTEL DE VILLE

Metz 57000 Moselle Grand Est



Exhibition shedding light on the personal, professional, artistic and clandestine life of Jean Moulin, General de Gaulle’s man of confidence, unifier of the French Resistance, tortured and killed by the Germans in 1943.

Opening: July 10, 6.30pm

Una exposición que arroja luz sobre la vida personal, profesional, artística y clandestina de Jean Moulin, confidente del General de Gaulle y unificador de la Resistencia francesa, torturado y asesinado por los alemanes en 1943.

Inauguración: 10 de julio a las 18.30 horas

Ausstellung, die das persönliche, berufliche, künstlerische und geheime Leben von Jean Moulin beleuchtet. Er war der Vertraute von General de Gaulle, vereinigte die Résistance in Frankreich und wurde 1943 von den Deutschen gefoltert und getötet.

Vernissage: 10. Juli um 18.30 Uhr

