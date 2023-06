TABLE RONDE : LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES COPROPRIÉTÉS EN SECTEUR PROTÉGÉ 1 Place d’Armes – J-F Blondel Metz, 14 juin 2023, Metz.

Metz,Moselle

Table ronde sur « La rénovation énergétique des copropriétés en secteur protégé »

une initiative de l’ALEC du Pays Messin en partenariat avec Tout-Metz

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) du Pays Messin, en collaboration avec Tout-Metz, est fière d’annoncer la tenue d’une table ronde sur le thème de « La rénovation énergétique des copropriétés en secteur protégé ». Cet événement d’envergure, qui réunira des experts et des acteurs clés du domaine, aura lieu le 14 juin 2023 à 18h00, au Salon de Guise de l’Hôtel de Ville de Metz. De plus, cet événement sera également diffusé en streaming sur YouTube, offrant ainsi une opportunité unique à un large public d’y participer.

La table ronde sera introduite par Monsieur François Grosdidier, Président de l’Eurométropole de Metz, Maire de Metz, Vice-président de la Région Grand Est et Membre honoraire du Parlement. Sous la modération de Frédéric Schnur, journaliste et conférencier du site Tout-Metz.com, les participants auront l’occasion d’échanger leurs points de vue et d’approfondir les questions liées à la rénovation énergétique des copropriétés dans les secteurs protégés.

Autour de cette table ronde se trouveront :

– Philippe GLESER, Président de l’ALEC du Pays Messin, Vice-président de l’Eurométropole de Metz, délégué à la transition écologique et aux paysages, et Maire de Lorry-lès-Metz.

– Christophe CHARLERY, Chef de l’UDAP de la Moselle (Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de la Moselle), Architecte des Bâtiments de France. Son expertise permettra de discuter des enjeux spécifiques liés à la rénovation énergétique dans les secteurs protégés.

– Frank JOB, Président de la FNAIM Moselle (Fédération Nationale de l’Immobilier de Moselle), apportera son point de vue en tant que représentant des professionnels de l’immobilier et partagera des perspectives sur les défis et les opportunités de la rénovation énergétique des copropriétés.

– Emilien GANGEMI, Président de la CAPEB Moselle (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de Moselle), apportera son expertise du secteur de la construction et des travaux de rénovation énergétique.

Cette table ronde sera l’occasion pour les participants et le public de discuter des défis techniques, juridiques et financiers liés à la rénovation énergétique des copropriétés en secteur protégé, ainsi que des solutions innovantes et des bonnes pratiques existantes.

Pour assister à la table ronde en streaming sur YouTube, rendez-vous sur cette page :

https://www.youtube.com/live/zxu7L_nsZ_c?feature=share. Adultes

Mercredi 2023-06-14 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-14 20:00:00. 0 EUR.

1 Place d’Armes – J-F Blondel Hotel de Ville de Metz / Salon de Guise

Metz 57000 Moselle Grand Est



Round table on « Energy renovation for condominiums in the protected sector »

an initiative of ALEC du Pays Messin in partnership with Tout-Metz

The Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) du Pays Messin, in collaboration with Tout-Metz, is proud to announce a round table on the theme of « Energy renovation for condominiums in protected areas ». This major event, which will bring together experts and key players in the field, will take place on June 14, 2023 at 6:00 pm, in the Salon de Guise at Metz City Hall. What’s more, the event will also be streamed on YouTube, offering a unique opportunity for a wide audience to take part.

The round table will be introduced by François Grosdidier, President of the Metz Eurometropole, Mayor of Metz, Vice-President of the Grand Est Region and Honorary Member of Parliament. Moderated by Frédéric Schnur, journalist and lecturer at Tout-Metz.com, participants will have the opportunity to exchange views and delve deeper into the issues surrounding the energy renovation of condominiums in protected areas.

This round table will feature :

– Philippe GLESER, President of ALEC du Pays Messin, Vice-President of Metz Eurometropole, responsible for ecological transition and landscapes, and Mayor of Lorry-lès-Metz.

– Christophe CHARLERY, Head of the Moselle UDAP (Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de la Moselle), Architecte des Bâtiments de France. His expertise will enable us to discuss the specific challenges of energy-efficient renovation in protected areas.

– Frank JOB, President of FNAIM Moselle (Fédération Nationale de l’Immobilier de Moselle), will bring his perspective as a representative of real estate professionals and share insights on the challenges and opportunities of energy-efficient renovation of condominiums.

– Emilien GANGEMI, President of CAPEB Moselle (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de Moselle), will provide his expertise on the construction sector and energy renovation work.

This round table will provide an opportunity for participants and the public to discuss the technical, legal and financial challenges of energy renovation in protected condominiums, as well as innovative solutions and existing best practices.

To stream the round table on YouTube, go to this page:

Mesa redonda sobre « La renovación energética de las viviendas protegidas

una iniciativa de ALEC du Pays Messin en colaboración con Tout-Metz

La Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) du Pays Messin, en colaboración con Tout-Metz, se complace en anunciar la celebración de una mesa redonda sobre el tema « Renovación energética de los condominios en el sector protegido ». Este gran evento, que reunirá a expertos y actores clave en la materia, tendrá lugar el 14 de junio de 2023 a las 18:00 horas en el Salón de Guise del Ayuntamiento de Metz. El acto también se retransmitirá en YouTube, lo que brindará una oportunidad única de participar a un amplio público.

La mesa redonda será presentada por François Grosdidier, Presidente de Metz Eurometropole, Alcalde de Metz, Vicepresidente de la Región Grand Est y Diputado Honorario. Moderados por Frédéric Schnur, periodista y conferenciante en la web Tout-Metz.com, los participantes tendrán la oportunidad de intercambiar puntos de vista y explorar cuestiones relacionadas con la renovación energética de los condominios en zonas protegidas.

La mesa redonda contará con los siguientes ponentes

– Philippe GLESER, Presidente de ALEC du Pays Messin, Vicepresidente de Metz Eurometropole, responsable de transición ecológica y paisajes, y Alcalde de Lorry-lès-Metz.

– Christophe CHARLERY, Jefe de la UDAP (Unidad Departamental de Arquitectura y Patrimonio) del Mosela, Architecte des Bâtiments de France. Su experiencia nos permitirá debatir sobre los retos específicos de la renovación energética en zonas protegidas.

– Frank JOB, Presidente de la FNAIM (Fédération Nationale de l’Immobilier de Moselle), expondrá su punto de vista como representante de los profesionales inmobiliarios y compartirá su perspectiva sobre los retos y oportunidades de la renovación energética en las comunidades de propietarios.

– Emilien GANGEMI, Presidente de CAPEB Moselle (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de Moselle), aportará sus conocimientos sobre el sector de la construcción y las obras de renovación energética.

Esta mesa redonda brindará a los participantes y al público en general la oportunidad de debatir sobre los retos técnicos, jurídicos y financieros que plantea la renovación energética de las viviendas protegidas, así como sobre las soluciones innovadoras y las mejores prácticas existentes.

Para retransmitir la mesa redonda en YouTube, vaya a esta página:

Runder Tisch zum Thema « Die energetische Sanierung von Eigentümergemeinschaften im geschützten Bereich »

eine Initiative der ALEC du Pays Messin in Partnerschaft mit Tout-Metz

Die Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) du Pays Messin ist stolz darauf, in Zusammenarbeit mit Tout-Metz einen Runden Tisch zum Thema « La rénovation énergétique des copropriétés en secteur protégé » (Die energetische Renovierung von Miteigentümergemeinschaften im geschützten Bereich) anzukündigen. Diese hochkarätige Veranstaltung, an der Experten und Schlüsselakteure aus diesem Bereich teilnehmen werden, findet am 14. Juni 2023 um 18.00 Uhr im Salon de Guise des Rathauses von Metz statt. Darüber hinaus wird die Veranstaltung auch auf YouTube gestreamt und bietet so einem breiten Publikum die einmalige Gelegenheit, daran teilzunehmen.

Die Podiumsdiskussion wird von Herrn François Grosdidier, Präsident der Eurometropole Metz, Bürgermeister von Metz, Vizepräsident der Region Grand Est und Ehrenmitglied des Parlaments, eingeleitet. Unter der Moderation von Frédéric Schnur, Journalist und Referent der Website Tout-Metz.com, haben die Teilnehmer die Gelegenheit, ihre Ansichten auszutauschen und Fragen im Zusammenhang mit der energetischen Renovierung von Miteigentümergemeinschaften in geschützten Bereichen zu vertiefen.

Um diesen Runden Tisch herum werden sich befinden:

– Philippe GLESER, Präsident der ALEC du Pays Messin, Vizepräsident der Eurometropole Metz, delegiert für den ökologischen Übergang und die Landschaften, und Bürgermeister von Lorry-lès-Metz.

– Christophe CHARLERY, Leiter der UDAP de la Moselle (Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de la Moselle), Architekt der Bauwerke von Frankreich. Sein Fachwissen wird es ermöglichen, die besonderen Herausforderungen im Zusammenhang mit der energetischen Sanierung in geschützten Bereichen zu diskutieren.

– Frank JOB, Präsident der FNAIM Moselle (Fédération Nationale de l’Immobilier de Moselle), wird seine Sicht als Vertreter der Immobilienbranche einbringen und Perspektiven zu den Herausforderungen und Chancen der energetischen Sanierung von Eigentumswohnungen teilen.

– Emilien GANGEMI, Präsident der CAPEB Moselle (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de Moselle), wird sein Fachwissen über den Bausektor und energetische Renovierungsarbeiten einbringen.

Die Podiumsdiskussion bietet den Teilnehmern und dem Publikum die Gelegenheit, die technischen, rechtlichen und finanziellen Herausforderungen im Zusammenhang mit der energetischen Renovierung von Eigentumswohnungen im geschützten Bereich sowie innovative Lösungen und bestehende bewährte Verfahren zu diskutieren.

Um an der Podiumsdiskussion per YouTube-Stream teilzunehmen, besuchen Sie bitte diese Seite :

Mise à jour le 2023-05-31 par AGENCE INSPIRE METZ