Repas rougail saucisses 1 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval, 18 novembre 2023, Coussac-Bonneval.

Coussac-Bonneval,Haute-Vienne

L’association La Coussaquad organise un repas « Rougail saucisses » . Pensez à réserver votre place par téléphone !

Soirée animée par « Alex Animation 87 ».

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

1 Place Daniel Lamazière Salle polyvalente

Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The La Coussaquad association is organizing a « Rougail saucisses » meal. Don’t forget to reserve your place by phone!

Evening entertainment by « Alex Animation 87 »

La asociación La Coussaquad organiza una comida « Rougail saucisses ». No olvide reservar su plaza por teléfono

Animación nocturna a cargo de « Alex Animation 87 »

Der Verein La Coussaquad organisiert ein Essen mit « Rougail saucisses » . Denken Sie daran, Ihren Platz telefonisch zu reservieren!

Der Abend wird von « Alex Animation 87 » moderiert

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Pays de Saint-Yrieix