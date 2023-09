Randonnée gourmande au profit du Téléthon 1 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval, 8 octobre 2023, Coussac-Bonneval.

Coussac-Bonneval,Haute-Vienne

Balade de 7kms dans la campagne coussacoise avec des poses gourmandes de produits locaux.

Rdv à 8h à la salle des fêtes pour le petit déjeuner et apéritif au retour de la randonnée.

Participation de 8€/adulte, 5€ moins de 12 ans. Réservation conseillée.

Tous les bénéfices seront reversés au profit du Téléthon..

7kms stroll through the Coussac countryside, with gourmet stops to sample local produce.

Meet at 8 a.m. at the salle des fêtes for breakfast and aperitif on return from the walk.

8/adult, 5/under 12s. Reservations recommended.

All profits will be donated to the Telethon.

Paseo de 7 km por la campiña de Coussac, con paradas gastronómicas para degustar los productos locales.

Encuentro a las 8 h en el ayuntamiento para desayunar y tomar un aperitivo a la vuelta.

Precio: 8€/adulto, 5€/menores de 12 años. Se recomienda reservar.

Todos los beneficios se donarán al Téléthon.

7 km lange Wanderung durch die Landschaft von Coussacoise mit Gourmet-Pausen mit lokalen Produkten.

Treffpunkt um 8 Uhr am Festsaal für das Frühstück und Aperitif nach der Rückkehr von der Wanderung.

Teilnahme: 8 Euro pro Erwachsener, 5 Euro unter 12 Jahren. Eine Reservierung wird empfohlen.

Alle Einnahmen gehen an den Telethon.

