CONCERT CHORALE À REMIREMONT 1 place Christian Poncelet Remiremont, 2 juillet 2023, Remiremont.

Remiremont,Vosges

L’ensemble Vocal Éclats de Voix vous propose son concert annuel autour du thème « Nuit d’Été ».

Un concert éclectique alliant pièces classiques, musiques du monde et variété.. Tout public

Dimanche 2023-07-02 à 16:00:00 ; fin : 2023-07-02 17:30:00. 0 EUR.

1 place Christian Poncelet Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville

Remiremont 88200 Vosges Grand Est



Vocal ensemble Éclats de Voix presents its annual concert on the theme of « Nuit d’Été ».

An eclectic concert combining classical pieces, world music and variety.

El conjunto vocal Éclats de Voix presenta su concierto anual sobre el tema « Nuit d’Été ».

Un concierto ecléctico que combina piezas clásicas, músicas del mundo y variedades.

Das Vokalensemble Éclats de Voix präsentiert Ihnen sein Jahreskonzert unter dem Motto « Sommernacht ».

Ein eklektisches Konzert, das klassische Stücke, Weltmusik und Varieté miteinander verbindet.

