RAYMOND DEPARDON – DAVID BURNETT SEPTEMBRE AU CHILI,1971/1973 1 Place Charles Laganne Toulouse, 11 septembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Pour marquer les 50 ans du coup d’état contre le gouvernement populaire au Chili, le Château d’Eau organise une exposition qui réunit les regards de R.Depardon et D.Burnett sur le pays à cette époque..

2023-09-11 fin : 2024-01-07 . EUR.

1 Place Charles Laganne CHATEAU D’EAU

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie



To mark the 50th anniversary of the coup d?état against the People?s Government in Chile, the Château d?Eau is organizing an exhibition featuring R.Depardon and D.Burnett?s views of the country at that time.

Con motivo del 50 aniversario del golpe de Estado contra el gobierno popular en Chile, el Château d’Eau organiza una exposición que reúne las visiones de R. Depardon y D. Burnett sobre el país en aquella época.

Anlässlich des 50. Jahrestages des Staatsstreichs gegen die Volksregierung in Chile organisiert das Château d’Eau eine Ausstellung, die die Blicke von R.Depardon und D.Burnett auf das Land zu dieser Zeit vereint.

