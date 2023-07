Spectacle de danse : Encantado – 20ème Biennale de la Danse 1 Place Charles Huguenel Valence, 12 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Lia Rodrigues s’est imposée comme une figure majeure de la danse contemporaine. Avec Encantado, saluée par la critique, elle cherche, avec ses onze interprètes à réenchanter le monde en faisant agir la danse et la musique comme des sortilèges..

2023-10-12 20:00:00

1 Place Charles Huguenel Comédie de Valence

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Lia Rodrigues has established herself as a major figure in contemporary dance. In her critically acclaimed Encantado, she and her eleven dancers seek to re-enchant the world, using dance and music as spells.

Lia Rodrigues se ha consolidado como una figura importante de la danza contemporánea. En su espectáculo Encantado, aclamado por la crítica, ella y sus once bailarines intentan reencantar el mundo utilizando la danza y la música como hechizos.

Lia Rodrigues hat sich als eine der wichtigsten Figuren des zeitgenössischen Tanzes etabliert. In dem von der Kritik gefeierten Stück Encantado versucht sie mit ihren elf Darstellern, die Welt neu zu verzaubern, indem sie Tanz und Musik wie Zaubersprüche wirken lässt.

