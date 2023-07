Théâtre : « 1983 » 1 Place Charles Huguenel Valence, 5 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Le temps d’une soirée, Alice CARRE et Margaux ESKENAZI reviennent sur l’évolution des organisations anti-racistes en France, depuis l’apparition des premiers syndicats d’ouvriers immigrés à la fin des années 1970 jusqu’aux clivages des années 2000..

2023-10-05 20:00:00 fin : 2023-10-05 . EUR.

1 Place Charles Huguenel Comédie de Valence

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Over the course of an evening, Alice CARRE and Margaux ESKENAZI look back at the evolution of anti-racist organizations in France, from the emergence of the first immigrant workers’ unions in the late 1970s to the divisions of the 2000s.

A lo largo de una velada, Alice CARRE y Margaux ESKENAZI repasan la evolución de las organizaciones antirracistas en Francia, desde la aparición de los primeros sindicatos de trabajadores inmigrantes a finales de los años 70 hasta las divisiones de los años 2000.

Einen Abend lang blicken Alice CARRE und Margaux ESKENAZI auf die Entwicklung der antirassistischen Organisationen in Frankreich zurück, von der Entstehung der ersten Gewerkschaften für eingewanderte Arbeiter Ende der 1970er Jahre bis zu den Spaltungen in den 2000er Jahren.

Mise à jour le 2023-06-17 par Valence Romans Tourisme