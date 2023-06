Théâtre : Poquelin II 1 Place Charles Huguenel Valence, 19 mars 2023, Valence.

Valence,Drôme

20 ans après avoir présenté Poquelin I à Valence, la compagnie du tg STAN continue de défendre le plaisir du jeu autant que l’amour du texte. Avec Poquelin II, la joyeuse bande entend à nouveau faire vivre l’œuvre de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière..

2023-03-19 à 20:00:00 ; fin : 2023-03-20 . EUR.

1 Place Charles Huguenel Comédie de Valence

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



20 years after presenting Poquelin I in Valence, the tg STAN company continues to champion the pleasure of play as much as the love of text. With Poquelin II, the merry band once again bring to life the work of Jean-Baptiste Poquelin, known as Molière.

20 años después de presentar Poquelin I en Valence, la compañía tg STAN sigue defendiendo el placer de actuar tanto como el amor por el texto. Con Poquelin II, la alegre banda vuelve a dar vida a la obra de Jean-Baptiste Poquelin, conocido como Molière.

20 Jahre nach der Aufführung von Poquelin I in Valence setzt sich das Ensemble von tg STAN weiterhin für die Freude am Spiel und die Liebe zum Text ein. Mit Poquelin II will die fröhliche Gruppe das Werk von Jean-Baptiste Poquelin, genannt Molière, erneut zum Leben erwecken.

