APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 1 Place Charles de Gaulle Naives-Rosières, 18 novembre 2023, Naives-Rosières.

Naives-Rosières,Meuse

Mise à disposition de jeux de société. Vente de crêpes, gâteaux, boissons.

Entrée gratuite.. Tout public

Samedi 2023-11-18 14:00:00 fin : 2023-11-18 18:00:00. 0 EUR.

1 Place Charles de Gaulle Mairie

Naives-Rosières 55000 Meuse Grand Est



Board games available. Pancakes, cakes and drinks on sale.

Free admission.

Juegos de mesa disponibles. Venta de tortitas, pasteles y bebidas.

Entrada gratuita.

Bereitstellung von Gesellschaftsspielen. Verkauf von Crêpes, Kuchen und Getränken.

Freier Eintritt.

