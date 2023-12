Exposition 1 place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan Catégories d’Évènement: Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-18

fin : 2023-12-23 Exposition de tableaux Les tableaux exposés sont l’œuvre de Madame Isidore, Maire-adjointe à la Mairie de Mont de Marsan sous le mandat de Charles Lamarque-Candau.

Le profit lié à la vente des tableaux exposés sera intégralement reversé aux profit des œuvres sociales de la ville.

Un vernissage sera organisé le mercredi 20 décembre à partir de 18h00 en présence de sa fille.

1 place Charles de Gaulle

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine

