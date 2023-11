Exposition »La France libre » afin de célébrer les 60 ans de l’ONM | Galerie de l’Office de Tourisme 1 place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan, 6 novembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Afin de célébrer le 60ème anniversaire de la création de l’Ordre National du Mérite par le Général de Gaulle, venez découvrir une exposition intitulée « La France libre » dans la galerie de l’Office de Tourisme.

Cette exposition vous permettra de découvrir les événements marquants au travers de photographies et de textes explicatifs. Cette exposition est organisée en collaboration avec la Mairie de Mont de Marsan,

l’Office National des Anciens Combattants et victimes de guerre (ONAC) et l’Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite (ANMONM).

En parallèle de cette exposition, d’autres événements sont prévus.

– le 15 novembre à partir de 11h30 : une cérémonie au monument aux morts de Mont de Marsan. Durant cette cérémonie, un discours de Jean-Louis Hoursiangou (Président de ANMONM) et de Madame la Préfète.

– le 15 novembre à partir de 18h00 : une conférence

1 place Charles de Gaulle

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



To celebrate the 60th anniversary of the creation of the Ordre National du Mérite by General de Gaulle, come and discover an exhibition entitled « La France libre » in the Tourist Office gallery.

This exhibition will enable you to discover the key events through photographs and explanatory texts. This exhibition is organized in collaboration with the Mont de Marsan Town Hall,

the Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC) and the Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite (ANMONM).

The exhibition will be accompanied by other events.

– november 15 from 11:30am: a ceremony at the Mont de Marsan war memorial. The ceremony will include speeches by Jean-Louis Hoursiangou (President of ANMONM) and Madame la Préfète.

– november 15, starting at 6:00 pm: a conference

Para celebrar el 60º aniversario de la creación de la Orden Nacional del Mérito por el General de Gaulle, venga a descubrir una exposición titulada « La France libre » en la galería de la Oficina de Turismo.

Esta exposición le permitirá descubrir los acontecimientos clave a través de fotografías y textos explicativos. Esta exposición está organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Mont de Marsan,

la Oficina Nacional de Antiguos Combatientes y Víctimas de Guerra (ONAC) y la Asociación Nacional de Miembros de la Orden Nacional del Mérito (ANMONM).

La exposición irá acompañada de otros actos

– 15 de noviembre a partir de las 11.30 h: ceremonia en el memorial de guerra del Mont de Marsan. En la ceremonia intervendrán Jean-Louis Hoursiangou (Presidente de la ANMONM) y el Prefecto.

– 15 de noviembre a partir de las 18.00 horas: conferencia

Um den 60. Jahrestag der Gründung des Ordre National du Mérite durch General de Gaulle zu feiern, sehen Sie in der Galerie des Fremdenverkehrsamtes eine Ausstellung mit dem Titel « La France libre » (Das freie Frankreich).

In dieser Ausstellung können Sie anhand von Fotografien und erläuternden Texten die wichtigsten Ereignisse entdecken. Diese Ausstellung wird in Zusammenarbeit mit dem Rathaus von Mont de Marsan organisiert,

dem Office National des Anciens Combattants et victimes de guerre (ONAC) und der Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite (ANMONM).

Parallel zu dieser Ausstellung sind weitere Veranstaltungen geplant.

– am 15. November ab 11.30 Uhr: eine Zeremonie am Kriegsdenkmal in Mont de Marsan. Während dieser Zeremonie wird eine Rede von Jean-Louis Hoursiangou (Präsident von ANMONM) und der Präfektin gehalten.

– am 15. November ab 18.00 Uhr: eine Konferenz

