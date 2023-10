Exposition Daniel André et Eliane Perrier Galerie de l’Office de Tourisme 1 place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan, 6 octobre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

L’exposition au sein de la galerie vous fera découvrir le travail de deux artistes : Daniel André et Eliane Perrier.

Daniel André aime utilisé le Yupo. Et pour la réalisation de ces sculptures il utilise principalement du cuivre et de l’étain..

2023-10-06 fin : 2023-10-28

1 place Charles de Gaulle

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



The exhibition in the gallery will introduce you to the work of two artists: Daniel André and Eliane Perrier.

Daniel André likes to use Yupo. And to create his sculptures, he mainly uses copper and pewter.

La exposición de la galería le presentará la obra de dos artistas: Daniel André y Eliane Perrier.

A Daniel André le gusta utilizar Yupo. Y utiliza sobre todo cobre y estaño para hacer sus esculturas.

Die Ausstellung in der Galerie zeigt Ihnen die Arbeit von zwei Künstlern: Daniel André und Eliane Perrier.

Daniel André verwendet gerne Yupo. Und für die Herstellung seiner Skulpturen verwendet er hauptsächlich Kupfer und Zinn.

