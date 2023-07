Visite guidée de Mont de Marsan d’hier à aujourd’hui 1 place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan, 16 septembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

A l’occasion des JEP (Journées Européennes du Patrimoine) du 16 et 17 septembre, l’Office de Tourisme propose une visite guidée pour découvrir l’Histoire de la ville de Mont de Marsan.

Fondée au Moyen-Age autour de ses trois rivières, Mont de Marsan était la principale ville fortifiée des Landes. La visite vous emmènera à travers le quartier médiéval, ses remparts, ses maisons romanes, puis l’église de la Madeleine mais aussi ses hôtels particuliers. Sans oublier la Préfecture.

Informations pratiques :

Lieu de rendez-vous : Office de Tourisme de Mont de Marsan (1 place Charles de Gaulle, 40 000 Mont de Marsan)

Départ de la visite : 10h00 | Durée : 1h30.

1 place Charles de Gaulle Office de Tourisme de Mont de Marsan

To mark the European Heritage Days on September 16 and 17, the Tourist Office is offering a guided tour of the history of the town of Mont de Marsan.

Founded in the Middle Ages around its three rivers, Mont de Marsan was the main fortified town in the Landes region. The tour takes you through the medieval quarter, with its ramparts, Romanesque houses, the Madeleine church and private mansions. Not forgetting the Prefecture.

Practical information

Meeting point : Mont de Marsan Tourist Office (1 place Charles de Gaulle, 40 000 Mont de Marsan)

Tour departs: 10:00 am | Duration: 1h30

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 16 y 17 de septiembre, la Oficina de Turismo propone una visita guiada por la historia de la ciudad de Mont de Marsan.

Fundada en la Edad Media en torno a sus tres ríos, Mont de Marsan fue la principal ciudad fortificada de las Landas. El recorrido le llevará por el barrio medieval, sus murallas, sus casas románicas, la iglesia de la Madeleine y sus casas burguesas. Sin olvidar la Prefectura.

Información práctica:

Punto de encuentro: Oficina de Turismo de Mont de Marsan (1 place Charles de Gaulle, 40 000 Mont de Marsan)

Salida: 10:00 h | Duración: 1h30

Anlässlich der JEP (Journées Européennes du Patrimoine – Europäische Tage des Kulturerbes) am 16. und 17. September bietet das Fremdenverkehrsamt eine Führung an, um die Geschichte der Stadt Mont de Marsan zu entdecken.

Mont de Marsan wurde im Mittelalter um seine drei Flüsse herum gegründet und war die wichtigste befestigte Stadt der Landes. Der Rundgang führt Sie durch das mittelalterliche Viertel, seine Stadtmauern, seine romanischen Häuser, dann zur Kirche La Madeleine, aber auch zu seinen Herrenhäusern. Nicht zu vergessen die Präfektur.

Praktische Informationen :

Treffpunkt : Office de Tourisme de Mont de Marsan (1 place Charles de Gaulle, 40 000 Mont de Marsan)

Beginn der Besichtigung: 10:00 Uhr | Dauer: 1,5 Stunden

