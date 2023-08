Exposition d’Aimee Kühne | Galerie de l’Office de Tourisme 1 place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan, 4 septembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Aimée Kühne artiste peintre expose dans la galerie de l’Office de Tourisme.

L’artiste expose une trentaine de toiles sur différents sujets comme des paysages de Paris, des Landes mais le voyage se fera dans d’autres lieux à découvrir.

Pour l’artiste, il n’y a pas de différence entre la peinture et la musique. Mais c’est avec les yeux qu’elle a enfin pu voir ce qu’elle n’avais jamais entendu lors de sa carrière de pianiste auteur compositeur. Dans sa peinture, elle cherche alors par la peinture à faire jaillir sa lumière.

Un vernissage sera organisé en présence de l’artiste, le samedi 09 septembre entre 14h00 et 17h00..

2023-09-04 fin : 2023-09-30 . .

1 place Charles de Gaulle

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Painter Aimée Kühne exhibits in the Tourist Office gallery.

The artist is exhibiting some thirty canvases on a variety of subjects, including landscapes of Paris and the Landes region, as well as other places to discover.

For the artist, there’s no difference between painting and music. But it is with her eyes that she has finally been able to see what she had never heard during her career as a pianist, songwriter and composer. In her painting, she seeks to bring out its light.

A vernissage will be held in the presence of the artist, on Saturday September 09 between 2pm and 5pm.

La pintora Aimée Kühne expone en la galería de la Oficina de Turismo.

La artista expone una treintena de lienzos de temas variados, entre ellos paisajes de París y de la región de Las Landas, así como otros lugares por descubrir.

Para la artista, no hay diferencia entre la pintura y la música. Pero es con sus ojos con los que por fin ha podido ver lo que nunca había oído durante su carrera de pianista, autora y compositora. En su pintura, intenta sacar a relucir su luz.

Se celebrará un vernissage en presencia de la artista el sábado 09 de septiembre entre las 14.00 y las 17.00 horas.

Die Malerin Aimée Kühne stellt in der Galerie des Office de Tourisme aus.

Die Künstlerin stellt etwa dreißig Gemälde zu verschiedenen Themen aus, wie Landschaften von Paris und Les Landes, aber die Reise führt auch an andere Orte, die es zu entdecken gilt.

Für den Künstler gibt es keinen Unterschied zwischen Malerei und Musik. Aber es sind die Augen, mit denen sie endlich das sehen kann, was sie während ihrer Karriere als Pianistin und Komponistin nie gehört hat. In ihrer Malerei versucht sie nun, durch das Malen ihr Licht hervorzubringen.

Eine Vernissage findet in Anwesenheit der Künstlerin am Samstag, den 9. September zwischen 14.00 und 17.00 Uhr statt.

Mise à jour le 2023-08-11 par OT Mont-de-Marsan