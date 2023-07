Visite guidée « les coulisses des arènes du Plumaçon » 1 place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan, 23 août 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Découvrez l‘histoire taurine de Mont de Marsan et des arènes du Plumaçon. Voyez l’envers du décor, et découvrez les codes de la tauromachie.

Informations pratiques :

Lieu de rendez-vous : Office de Tourisme de Mont de Marsan (1 place Charles de Gaulle, 40 000 Mont de Marsan)

Départ de la visite : 10h00 | Durée : 1h00

Inscriptions : sur place ou par téléphone au 05-58-05-87-37 | Minimum : 5 participants – Maximum : 35 participants.

2023-08-23 fin : 2023-08-23 11:00:00. EUR.

1 place Charles de Gaulle Office de Tourisme de Mont de Marsan

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Discover the bullfighting history of Mont de Marsan and the Plumaçon bullring. See behind the scenes, and discover the codes of bullfighting.

Practical information

Meeting point : Mont de Marsan Tourist Office (1 place Charles de Gaulle, 40 000 Mont de Marsan)

Departure : 10h00 | Duration : 1h00

Registration: on site or by telephone 05-58-05-87-37 | Minimum: 5 participants ? Maximum : 35 participants

Descubra la historia de la tauromaquia en Mont de Marsan y la plaza de toros de Plumaçon. Vea lo que ocurre entre bastidores y descubra los códigos de la tauromaquia.

Información práctica:

Punto de encuentro : Oficina de Turismo de Mont de Marsan (1 place Charles de Gaulle, 40 000 Mont de Marsan)

Salida: 10:00 h | Duración: 1:00 h

Inscripción: in situ o por teléfono al 05-58-05-87-37 | Mínimo: 5 participantes ? Máximo: 35 participantes

Entdecken Sie die Geschichte des Stierkampfes in Mont de Marsan und der Arena du Plumaçon. Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen und lernen Sie die Codes des Stierkampfs kennen.

Praktische Informationen :

Treffpunkt : Office de Tourisme de Mont de Marsan (1 place Charles de Gaulle, 40 000 Mont de Marsan)

Beginn der Besichtigung: 10:00 Uhr | Dauer: 1:00 Uhr

Anmeldung: vor Ort oder telefonisch unter 05-58-05-87-37 | Minimum: 5 Teilnehmer ? Maximum: 35 Teilnehmer

