Balade « Diable, sorcières et seigneurs maudits : balade contée nocturne côté pierres » 1 place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan, 16 août 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Balade contée aux lampions avec Estelle CASTADERE, de l’association « Les Pins Parleurs » Contes traditionnels landais, histoires et légendes.

Les réservations sont obligatoires (minimum 5 personnes et maxi 35 personnes) par téléphone au

+33 (0)5 58 05 87 37

Rendez-vous à l’Office de Tourisme à 21:15

Départ de la visite à 21:30 et retour aux alentours de 23:00..

2023-08-16

1 place Charles de Gaulle Office de Tourisme de Mont de Marsan

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Lantern-lit walk with Estelle CASTADERE, from the association « Les Pins Parleurs » Traditional Landes tales, stories and legends.

Reservations are essential (minimum 5 people and maximum 35 people) by phone at

+33 (0)5 58 05 87 37

Meet at the Tourist Office at 21:15

Tour departs at 21:30 and returns around 23:00.

Paseo a la luz de las linternas con Estelle CASTADERE, de la asociación « Les Pins Parleurs » Cuentos, historias y leyendas tradicionales de las Landas.

Reserva obligatoria (mínimo 5 personas y máximo 35) en el teléfono

+33 (0)5 58 05 87 37

Cita en la Oficina de Turismo a las 21:15

Salida a las 21:30 y regreso hacia las 23:00.

Märchenhafter Spaziergang mit Laternen mit Estelle CASTADERE von der Vereinigung « Les Pins Parleurs » Traditionelle Märchen aus den Landes, Geschichten und Legenden.

Reservierungen sind erforderlich (mindestens 5 Personen und höchstens 35 Personen) per Telefon unter

+33 (0)5 58 05 87 37

Treffpunkt am Office de Tourisme um 21:15 Uhr

Beginn der Tour um 21:30 und Rückkehr gegen 23:00.

