Visite guidée à la découverte des sculptures 1 place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan, 13 juillet 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Venez découvrir les principales sculptures de la ville, leur histoire, l’histoire de leur sculpteur…

Informations pratiques :

Lieu de rendez-vous : Office de Tourisme de Mont de Marsan (1 place Charles de Gaulle, 40 000 Mont de Marsan)

Départ de la visite : 10h00 | Durée : 1h30

Inscriptions : sur place ou par téléphone au 05-58-05-87-37 | Minimum : 5 participants – Maximum : 35 participants.

1 place Charles de Gaulle Office de Tourisme de Mont de Marsan

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the town?s main sculptures, their history and the story of their sculptor…

Practical information :

Meeting point : Mont de Marsan Tourist Office (1 place Charles de Gaulle, 40 000 Mont de Marsan)

Departure : 10h00 | Duration : 1h30

Registration: on site or by telephone 05-58-05-87-37 | Minimum: 5 participants ? Maximum : 35 participants

Venga a descubrir las principales esculturas de la ciudad, su historia y la de su escultor…

Información práctica :

Punto de encuentro: Oficina de Turismo de Mont de Marsan (1 place Charles de Gaulle, 40 000 Mont de Marsan)

Inicio de la visita: 10:00 h | Duración: 1h30

Inscripción: in situ o por teléfono al 05-58-05-87-37 | Mínimo: 5 participantes ? Máximo: 35 participantes

Entdecken Sie die wichtigsten Skulpturen der Stadt, ihre Geschichte und die Geschichte ihres Bildhauers…

Praktische Informationen :

Ort des Treffpunkts : Office de Tourisme de Mont de Marsan (1 place Charles de Gaulle, 40 000 Mont de Marsan)

Beginn der Besichtigung: 10.00 Uhr | Dauer: 1,5 Stunden

Anmeldung: vor Ort oder telefonisch unter 05-58-05-87-37 | Minimum: 5 Teilnehmer ? Maximum: 35 Teilnehmer

