Exposition « D’ici et d’Ailleurs » par l’Amicale Laïque| Galerie de l’Office de Tourisme 1 place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan, 10 juillet 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Les artistes peintres de l’Amicale Laïque Montoise, vous proposent de découvrir leurs travaux lors d’une exposition organisée à l’Office du Tourisme de Mont de Marsan, du lundi 10 juillet au samedi 29 juillet inclus.

Un vernissage sera organisé le mardi 11 juillet à partir de 18h00

Depuis plus de 20 ans, les artistes travaillent ensemble, tout en gardant leur individualité, après avoir fréquenté les cours de Françoise Caussé, professeur à l’école normale et de Claude Becq, professeur et artiste.

Les techniques exposées sont des aquarelles, des acryliques, des huiles sur toiles ou encore des pastels. Les œuvres sont de facture figurative ou abstraites..

2023-07-10 fin : 2023-07-29 . .

1 place Charles de Gaulle

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Painters from the Amicale Laïque Montoise will be exhibiting their work at the Mont de Marsan Tourist Office from Monday July 10 to Saturday July 29 inclusive.

A vernissage will be held on Tuesday, July 11 at 6:00 pm

For over 20 years, the artists have been working together, while retaining their individuality, after attending classes given by Françoise Caussé, teacher at the Ecole Normale, and Claude Becq, teacher and artist.

The techniques on display include watercolors, acrylics, oils on canvas and pastels. Works range from figurative to abstract.

Los pintores de la Amicale Laïque Montoise expondrán sus obras en la Oficina de Turismo de Mont de Marsan del lunes 10 de julio al sábado 29 de julio, ambos inclusive.

El martes 11 de julio a partir de las 18.00 horas se celebrará una inauguración

Desde hace más de 20 años, los artistas trabajan juntos, conservando su individualidad, tras asistir a clases impartidas por Françoise Caussé, profesora de la Escuela Normal, y Claude Becq, profesor y artista.

Las técnicas expuestas incluyen acuarelas, acrílicos, óleos sobre lienzo y pasteles. Las obras van de lo figurativo a lo abstracto.

Die Maler der Amicale Laïque Montoise zeigen ihre Werke in einer Ausstellung im Office du Tourisme de Mont de Marsan von Montag, dem 10. Juli, bis Samstag, dem 29. Juli, einschließlich.

Eine Vernissage findet am Dienstag, den 11. Juli ab 18.00 Uhr statt

Seit über 20 Jahren arbeiten die Künstler zusammen, behalten aber ihre Individualität. Sie haben Kurse bei Françoise Caussé, einer Lehrerin an der Ecole Normale, und Claude Becq, einem Lehrer und Künstler, besucht.

Die ausgestellten Techniken sind Aquarelle, Acrylbilder, Öl auf Leinwand oder auch Pastellbilder. Die Werke sind figurativ oder abstrakt.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT Mont-de-Marsan