Exposition artistique de l’association des « Amis des Arts de Cléder » 1, place Charles De Gaulle Cléder Catégories d’Évènement: Cléder

Finistère Exposition artistique de l’association des « Amis des Arts de Cléder » 1, place Charles De Gaulle Cléder, 29 juillet 2023, Cléder. Cléder,Finistère .

2023-07-29 fin : 2023-08-15 18:00:00. .

1, place Charles De Gaulle Maison des associations

Cléder 29233 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-06-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX Détails Catégories d’Évènement: Cléder, Finistère Autres Lieu 1, place Charles De Gaulle Adresse 1, place Charles De Gaulle Maison des associations Ville Cléder Departement Finistère Lieu Ville 1, place Charles De Gaulle Cléder

1, place Charles De Gaulle Cléder Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cleder/