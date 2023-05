CURMINA 1 Place Charles de Gaulle, 30 mai 2023, Castelnau-le-Lez.

Castelnau-le-Lez,Hérault

Hypoglosse, roi vieillissant, voit son royaume vaciller sous la menace du forban (ou pas) Démonios. Il fait appel au preux (ou pas) Tachéon soutenu par son écuyer fidèle (et sage) Baliste. La reine Thymidine a du mal à canaliser la verve crue de sa fille Carpelle qui se voit confrontée à des choix cruciaux conseillée par sa suivante (ou pas) Curmina..

2023-05-30 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-30 22:00:00. EUR.

1 Place Charles de Gaulle

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie



Hypoglosse, an aging king, sees his kingdom wavering under the threat of the forban (or not) Demonios. He calls upon the brave (or not) Tachéon, supported by his faithful (and wise) squire Baliste. Queen Thymidine has trouble channeling the raw verve of her daughter Carpelle, who is faced with crucial choices advised by her next (or not) Curmina.

Hipogloso, un rey envejecido, ve tambalearse su reino bajo la amenaza del forbán (o no) Demonios. Llama al valiente (o no) Tachéon, apoyado por su fiel (y sabio) escudero Baliste. A la reina Thymidine le resulta difícil canalizar el brío de su hija Carpelle, que se enfrenta a decisiones cruciales aconsejada por su próxima (o no) Curmina.

Der alternde König Hypoglosse sieht sein Königreich unter der Bedrohung durch den Forban (oder auch nicht) Dämonios wanken. Er ruft den tapferen (oder auch nicht) Tachéon an, der von seinem treuen (und weisen) Knappen Baliste unterstützt wird. Königin Thymidine hat Schwierigkeiten, die rohe Verve ihrer Tochter Carpelle zu kanalisieren, die vor entscheidenden Entscheidungen steht, die von ihrer (nicht) Nachfolgerin Curmina beraten werden.

