AIR 1 Place Charles de Gaulle, 6 avril 2023, Castelnau-le-Lez.

Une comédie qui traite de notre rapport à la technologie !

À l’aide de son robot, Jacques, vieux philosophe, lutte pour que les humains gardent leur humanité dans un monde de plus en plus connecté. Il entreprend une démonstration sur l’importance des émotions humaines en faisant venir trois personnages pleins d’humanité et complètement déjantés..

2023-04-06 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-06 22:30:00. EUR.

1 Place Charles de Gaulle

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie



A comedy about our relationship with technology!

With the help of his robot, Jacques, an old philosopher, fights for humans to keep their humanity in an increasingly connected world. He undertakes a demonstration on the importance of human emotions by bringing three characters full of humanity and completely crazy.

Una comedia sobre nuestra relación con la tecnología

Con la ayuda de su robot, Jacques, un viejo filósofo, lucha para que los humanos conserven su humanidad en un mundo cada vez más conectado. Emprende una demostración sobre la importancia de las emociones humanas trayendo a tres personajes llenos de humanidad y completamente locos.

Eine Komödie, die unsere Beziehung zur Technologie thematisiert!

Der alte Philosoph Jacques kämpft mithilfe seines Roboters dafür, dass die Menschen in einer zunehmend vernetzten Welt ihre Menschlichkeit bewahren. Er demonstriert die Bedeutung menschlicher Emotionen, indem er drei menschliche und verrückte Charaktere auftreten lässt.

