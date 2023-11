Projet Photo Miracle de Noël 1 place Castellane Grignan, 1 décembre 2023, Grignan.

Grignan,Drôme

Projet Photo Miracle de Noël



Offre spéciale pour les fêtes :

3 photos magiques pour 15 euros

La séance photo dure 10-15 minutes

Des photos réalisées par une photographe professionnelle

Le nombre de photos peut être modulable.

2023-12-01 fin : 2023-12-10 . .

1 place Castellane L’Instant Sévigné & L’Alchimiste

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas Miracle Photo Project



Special holiday offer:

3 magical photos for 15 euros

Photo session lasts 10-15 minutes

Photos taken by a professional photographer

The number of photos can be adjusted

Proyecto fotográfico Milagro de Navidad



Oferta especial para estas fiestas:

3 fotos mágicas por 15 euros

La sesión de fotos dura entre 10 y 15 minutos

Fotos realizadas por un fotógrafo profesional

El número de fotos se puede ajustar

Fotoprojekt Weihnachtswunder



Sonderangebot für die Feiertage :

3 magische Fotos für 15 Euro

Das Fotoshooting dauert 10-15 Minuten

Die Fotos werden von einer professionellen Fotografin gemacht

Die Anzahl der Fotos kann flexibel gestaltet werden

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes