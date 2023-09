Représentation théâtrale au Préau à Vire Normandie 1 Place Castel Vire Normandie, 22 mars 2024, Vire Normandie.

La pièce de Faustine Noguès plonge ici dans les méandres des pensées d’une collégienne, dont elle dédouble le personnage, à cet âge charnière où s’entrechoquent les désirs les plus contradictoires. Que faire, quand, dans sa tête, l’on rêve d’être unique et pourtant comme les autres ? Quand on a soif de liberté et d’aventure et qu’il faut peu à peu répondre aux injonctions de la société des adultes ?.

2024-03-22 20:30:00 fin : 2024-03-22 21:20:00. .

1 Place Castel

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



Faustine Noguès’s play plunges into the meandering thoughts of a schoolgirl, whose character she splits into two, at that pivotal age when the most contradictory desires collide. What do you do when, in your head, you dream of being unique and yet like everyone else? When you’re thirsting for freedom and adventure, but have to gradually respond to the injunctions of adult society?

La obra de Faustine Noguès se sumerge en los pensamientos serpenteantes de una colegiala, cuyo personaje dobla, en esa edad crucial en la que chocan los deseos más contradictorios. ¿Qué hacer cuando, en tu cabeza, sueñas con ser única y, a la vez, como todo el mundo? ¿Cuando ansías la libertad y la aventura, pero tienes que responder poco a poco a los dictados de la sociedad adulta?

Faustine Noguès’ Stück taucht hier in die Gedankengänge einer Schülerin ein, deren Charakter sie verdoppelt, in diesem entscheidenden Alter, in dem die widersprüchlichsten Wünsche aufeinanderprallen. Was soll man tun, wenn man in seinem Kopf davon träumt, einzigartig und doch wie die anderen zu sein? Wenn man sich nach Freiheit und Abenteuer sehnt, aber nach und nach den Anweisungen der Erwachsenengesellschaft folgen muss?

