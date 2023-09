Le lac des cygnes au Théâtre à Vire Normandie 1 place Castel Vire Normandie, 9 décembre 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

Cinq circassiens-danseurs évoluent devant nous, formant une étonnante communauté de cygnes, sur la musique du Lac des Cygnes de Tchaïkovski réarrangée par Florence Caillon, dans une partition musicale actuelle. (Dès 6 ans – 1h15).

1 place Castel

Calvados Normandie



Five circus dancers evolve before us, forming an astonishing community of swans, to the music of Tchaikovsky’s Swan Lake, rearranged by Florence Caillon in a contemporary musical score. (From 6 years – 1h15)

Cinco bailarines de circo actúan ante nosotros, formando una sorprendente comunidad de cisnes al son de la música de El lago de los cisnes de Chaikovski, reordenada por Florence Caillon en una partitura contemporánea. (A partir de 6 años – 1h15)

Fünf Zirkusleute-Tänzer bewegen sich vor uns und bilden eine erstaunliche Gemeinschaft von Schwänen, zu der Musik von Tschaikowskys Schwanensee, die von Florence Caillon in eine aktuelle Musikpartitur umarrangiert wurde. (Ab 6 Jahren – 1 Std. 15 Min.)

