Dan Då Dan Dog, Comédie polaire au Préau à Vire Normandie

Vire Normandie,Calvados

Sous ce titre étrange, qui signifie « Le Jour où le chien nommé Jour est mort », se cache une comédie noire et décalée sur la civilisation occidentale, que la mise en scène de Pascale Daniel-Lacombe, imprégnée de musique et imaginée comme un vaste damier mobile, cartographie avec tendresse et drôlerie..

2023-11-21 20:30:00

1 Place Castel Noues de Sienne

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



Beneath this strange title, which means « The Day the Dog Named Day Died », lies a dark, offbeat comedy about Western civilization, which Pascale Daniel-Lacombe’s music-infused staging, imagined as a vast moving checkerboard, maps with tenderness and wit.

Bajo este extraño título, que significa « El día que murió el perro llamado Día », se esconde una comedia oscura y disparatada sobre la civilización occidental, que la puesta en escena de Pascale Daniel-Lacombe, impregnada de música e imaginada como un vasto damero en movimiento, cartografía con ternura y humor.

Unter diesem seltsamen Titel, der « Der Tag, an dem der Hund namens Tag starb » bedeutet, verbirgt sich eine schwarze und schräge Komödie über die westliche Zivilisation, die Pascale Daniel-Lacombes Inszenierung, die von Musik durchdrungen ist und sich wie ein großes bewegliches Schachbrettmuster vorstellt, mit Zärtlichkeit und Witz kartographiert.

