Mythe musical au théâtre le préau à Vire Normandie 1 Place Castel Vire Normandie, 7 octobre 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

Ici dialoguent les langues et les cultures, les musiques folkloriques et le rock des Dakh Daughters. Les vertigineux jeux de miroir et de scénographie répondent aux mystères déroutants de Pirandello. Ce spectacle revient au Préau pour une date, avant une tournée nationale..

2023-10-07 19:00:00 fin : 2023-10-07 20:45:00. .

1 Place Castel Théâtre le Préau

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



Here, languages and cultures, folk music and the rock of the Dakh Daughters enter into dialogue. The dizzying play of mirrors and scenography responds to Pirandello’s puzzling mysteries. This show returns to Le Préau for one date, before a national tour.

Aquí dialogan lenguas y culturas, música folclórica y el rock de las Hijas de Dakh. El vertiginoso juego de espejos y escenografía responde a los desconcertantes misterios de Pirandello. Este espectáculo vuelve a Le Préau para una fecha, antes de una gira nacional.

Hier treten Sprachen und Kulturen, Volksmusik und der Rock der Dakh Daughters in einen Dialog. Schwindelerregende Spiegel- und Bühnenspiele sind die Antwort auf Pirandellos verwirrende Geheimnisse. Diese Aufführung kehrt für einen Termin nach Le Préau zurück, bevor sie auf eine nationale Tournee geht.

Mise à jour le 2023-09-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche