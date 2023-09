Concert d’un monde musical inattendu au théâtre le préau à Vire Normandie 1 Place Castel Vire Normandie, 30 septembre 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

Robes brodées et toques de fourrure pour elles, robe longue pour lui, le groupe de chanteur-euses et musicien-nes ukrainien-nes DakhaBrakha alterne sarabandes énergiques et rêveries lancinantes. Accompagné d’innombrables instruments, des plus traditionnels aux plus électroniques, ce quator fusionne un répertoire folklorique très vaste avec les musiques actuelles. Le spectacle est à la fois un concert, une performance scénique et vidéo qui trouble nos repères et nos frontières et un acte fort d’engagement pour l’Ukraine..

2023-09-30 19:00:00 fin : 2023-09-30 20:20:00. .

1 Place Castel Théâtre le Préau

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



With their embroidered dresses and fur hats, and their long dresses, the Ukrainian group DakhaBrakha alternates between energetic sarabands and haunting reveries. Accompanied by countless instruments, from the most traditional to the most electronic, this quator fuses a vast folk repertoire with contemporary music. The show is at once a concert, a stage and video performance that blurs our landmarks and borders, and a powerful act of commitment to Ukraine.

DakhaBrakha, un grupo de cantantes y músicos ucranianos con vestidos bordados y sombreros de piel, alterna sarabandas enérgicas con ensoñaciones evocadoras. Acompañados de innumerables instrumentos, desde los más tradicionales a los más electrónicos, este quator fusiona un vasto repertorio folclórico con la música contemporánea. El espectáculo es a la vez un concierto, una representación escénica y de vídeo que difumina nuestros puntos de referencia y nuestras fronteras, y un poderoso acto de compromiso con Ucrania.

Bestickte Kleider und Pelzmützen für sie, lange Kleider für ihn: Die ukrainische Sänger- und Musikergruppe DakhaBrakha wechselt zwischen energiegeladenen Sarabanden und eindringlichen Träumereien. Begleitet von unzähligen Instrumenten, von den traditionellsten bis zu den elektronischsten, verschmilzt dieses Quartett ein sehr umfangreiches Folklore-Repertoire mit aktuellen Musikrichtungen. Die Aufführung ist gleichzeitig ein Konzert, eine Bühnen- und Videoperformance, die unsere Bezugspunkte und Grenzen durcheinanderbringt, und ein starker Akt des Engagements für die Ukraine.

