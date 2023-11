CONFÉRENCE : BRÉSIL, IDENTITÉS MULTIPLES 1 Place Capitaine Francis Morand Lodève, 3 février 2024, Lodève.

Le Brésil est un pays souvent caractérisé par le métissage, il serait pourtant plus juste de parler d’identités multiples plutôt que d’une identité brésilienne. Dans cette conférence, l’anthropologue Audrey Philippe Anthropologue, nous amène aux origines de ces identités multiples..

2024-02-03 17:30:00 fin : 2024-02-03 18:30:00. .

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Brazil is a country often characterized by miscegenation, yet it would be more accurate to speak of multiple identities rather than a Brazilian identity. In this lecture, anthropologist Audrey Philippe takes us to the origins of these multiple identities.

Brasil es un país caracterizado a menudo por el mestizaje, aunque sería más exacto hablar de identidades múltiples que de una identidad brasileña. En esta charla, la antropóloga Audrey Philippe nos lleva a los orígenes de estas identidades múltiples.

Brasilien ist ein Land, das oft durch Mischkulturen charakterisiert wird. Dennoch wäre es richtiger, von multiplen Identitäten statt von einer brasilianischen Identität zu sprechen. In diesem Vortrag führt uns die Anthropologin Audrey Philippe Anthropologue zu den Ursprüngen dieser multiplen Identitäten.

