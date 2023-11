CONCERT DE NOEL 1 Place Capitaine Francis Morand Lodève, 3 décembre 2023, Lodève.

Le choeur des Lutévains et la chorale CHantons ensemble se réunissent à la salle Marie-Christine Bousquet le dimanche 3 décembre à 17h pour vous proposer leu concert de Noël au profit de l’association France Choroïdérémie.

Entrée gratuite.

Première partie, variétés et Deuxième partie, chants de Noël.

Surprise pour les enfants..

2023-12-03 17:00:00 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

The Lutévains choir and the CHantons ensemble choir will be joining forces at the Salle Marie-Christine Bousquet on Sunday December 3 at 5pm for a Christmas concert in aid of the France Choroïdérémie association.

Free admission.

First part, variety and second part, Christmas carols.

Surprise for children.

El coro Lutévains y el coro CHantons ensemble se unirán en la Sala Marie-Christine Bousquet el domingo 3 de diciembre a las 17:00 para ofrecer un concierto de Navidad a beneficio de la asociación France Choroïdérémie.

La entrada es gratuita.

La primera parte será un espectáculo de variedades, seguido de un concierto de villancicos.

Sorpresa para los niños.

Der Chor Les Lutévains und der Chor CHantons ensemble versammeln sich am Sonntag, den 3. Dezember um 17 Uhr im Saal Marie-Christine Bousquet, um Ihnen ein Weihnachtskonzert zugunsten des Vereins France Choroïdérémie zu bieten.

Der Eintritt ist frei.

Erster Teil, Varieté und Zweiter Teil, Weihnachtslieder.

Überraschung für die Kinder.

