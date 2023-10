SOIRÉE MUSICALE AVEC YANN GOLGEVIT 1 Place Capitaine Francis Morand Lodève, 16 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Le célèbre contre ténor montpelliérain a réalisé cette année une tournée de cinq mois au Brésil. Pour cette soirée musicale dans les salles de l’exposition, il inclura quelques chants brésiliens à son répertoire qui va du classique à la pop en passant par le jazz et la musique de film..

2023-11-16 20:30:00 fin : 2023-11-16 21:30:00. EUR.

1 Place Capitaine Francis Morand

Lodève 34700 Hérault Occitanie



The famous countertenor from Montpellier completed a five-month tour of Brazil this year. For this musical evening in the exhibition halls, he will include a number of Brazilian songs in his repertoire, which ranges from classical to pop, jazz and film music.

El famoso contratenor de Montpellier ha realizado este año una gira de cinco meses por Brasil. Para esta velada musical en las salas de exposiciones, incluirá varias canciones brasileñas en su repertorio, que abarca desde la música clásica hasta el pop, el jazz y la música de cine.

Der berühmte Kontra-Tenor aus Montpellier hat in diesem Jahr eine fünfmonatige Tournee durch Brasilien absolviert. Für diesen musikalischen Abend in den Ausstellungsräumen wird er einige brasilianische Lieder in sein Repertoire aufnehmen, das von Klassik über Jazz und Filmmusik bis hin zu Pop reicht.

