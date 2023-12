Patinoire synthétique de Créon – Hiver 2023-2024 1 Place Camille Gourdon Créon Catégories d’Évènement: Créon

Gironde Patinoire synthétique de Créon – Hiver 2023-2024 1 Place Camille Gourdon Créon, 28 décembre 2023, Créon. Créon Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28

fin : 2024-01-03 Venez patiner sous le préau de l’école élémentaire Albanie Lacoume durant les vacances scolaires. L’accès à la patinoire synthétique se fait par le parc pour enfant (espace du 8 mai 1945). Gants obligatoires. Patins du 26 au 47..

Venez patiner sous le préau de l’école élémentaire Albanie Lacoume durant les vacances scolaires. L’accès à la patinoire synthétique se fait par le parc pour enfant (espace du 8 mai 1945). Gants obligatoires. Patins du 26 au 47.

Venez patiner sous le préau de l’école élémentaire Albanie Lacoume durant les vacances scolaires. L’accès à la patinoire synthétique se fait par le parc pour enfant (espace du 8 mai 1945). Gants obligatoires. Patins du 26 au 47. EUR.

1 Place Camille Gourdon École élémentaire Albanie Lacoume

Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-20 par OT de l’Entre-deux-Mers Détails Catégories d’Évènement: Créon, Gironde Autres Code postal 33670 Lieu 1 Place Camille Gourdon Adresse 1 Place Camille Gourdon École élémentaire Albanie Lacoume Ville Créon Departement Gironde Lieu Ville 1 Place Camille Gourdon Créon Latitude 44.77393 Longitude -0.35035 latitude longitude 44.77393;-0.35035

1 Place Camille Gourdon Créon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/creon/