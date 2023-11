VILLAGE DE NOËL MARIGNÉ-LAILLÉ 1 Place Bernardin de Saint-François Marigné-Laillé, 15 décembre 2023, Marigné-Laillé.

Marigné-Laillé,Sarthe

Venez découvrir le village de Noël de Marigné-Laillé. Plusieurs animations seront proposées du vendredi 15 au dimanche 17 décembre..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 17:00:00. .

1 Place Bernardin de Saint-François

Marigné-Laillé 72220 Sarthe Pays de la Loire



Come and discover the Marigné-Laillé Christmas village. Several activities will be on offer from Friday December 15 to Sunday December 17.

Venga a descubrir el pueblo navideño de Marigné-Laillé. Del viernes 15 al domingo 17 de diciembre, le esperan numerosas actividades.

Entdecken Sie das Weihnachtsdorf in Marigné-Laillé. Von Freitag, dem 15. bis Sonntag, dem 17. Dezember werden mehrere Animationen angeboten.

