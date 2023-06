CONFÉRENCE – À PIED SUR LA DIAGONALE DU VIDE 1 place Beaumarchais Plombières-les-Bains, 24 juin 2023, Plombières-les-Bains.

Plombières-les-Bains,Vosges

À pied sur la diagonale du vide.

Claude Chalabreysse a parcouru à pied cette ligne imaginaire nommée « diagonale du vide ». Il évoque ses rencontres et ces bouts de France dont on n’entend jamais parler.

Il nous interroge sur le monde de demain et le lien entre l’homme et la nature.. Tout public

Samedi 2023-06-24 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-24 18:00:00. 0 EUR.

1 place Beaumarchais Grand Salon

Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est



On foot on the diagonal of the void.

Claude Chalabreysse has walked the imaginary line known as the « diagonal of emptiness ». He recalls his encounters and the bits of France we never hear about.

He asks us about the world of tomorrow and the link between man and nature.

A pie en la diagonal del vacío.

Claude Chalabreysse ha recorrido la línea imaginaria conocida como la « diagonal del vacío ». Nos habla de la gente que conoció y de las partes de Francia de las que nunca oímos hablar.

Nos pregunta por el mundo del mañana y el vínculo entre el hombre y la naturaleza.

Zu Fuß auf der Diagonale der Leere.

Claude Chalabreysse hat diese imaginäre Linie, die « Diagonale der Leere » genannt wird, zu Fuß durchquert. Er erzählt von seinen Begegnungen und den Teilen Frankreichs, von denen man nie etwas hört.

Er stellt uns Fragen über die Welt von morgen und die Verbindung zwischen Mensch und Natur.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT REMIREMONT