Spectacle de Noël : Contes Neiges 1 place Auguste Canon Marsanne, 19 décembre 2023, Marsanne.

Marsanne,Drôme

» Tu secoueras bien le petit édredon blanc qui est sur le lit, alors il neigera sur le monde ! » Dame Neige, conte des frères Grimm. Quel est le plus beau cadeau que les hommes se partagent depuis la nuit des temps ? Le conte !.

2023-12-19 fin : 2023-12-19 . .

1 place Auguste Canon Bibliothèque

Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



« You shake the little white quilt on the bed, then it will snow on the world! « Lady Snow, tale by the Brothers Grimm. What’s the greatest gift that people have shared since the dawn of time? The fairy tale!

« ¡Sacude la colcha blanca sobre la cama y nevará sobre el mundo! « Señora Nieve », cuento de los hermanos Grimm. ¿Cuál es el mayor regalo que la gente ha compartido desde los albores del tiempo? Los cuentos de hadas

« Du wirst die kleine weiße Steppdecke auf dem Bett gut aufschütteln, dann wird es auf der Welt schneien! » Schneefrau, Märchen der Brüder Grimm. Was ist das schönste Geschenk, das die Menschen seit Anbeginn der Zeit miteinander teilen? Das Märchen!

