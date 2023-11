Menu de Noël – Le Louix XIV 1 Place Aristide Briand Reims, 22 décembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Chers amis du Louis XIV,

Noël approche à grands pas, et nous aimerions vous inviter à célébrer cette période magique avec nous. Rejoignez-nous pour un Dîner Royal de Noël au Salon de Thé Le Louis XIV le vendredi 22 décembre à partir de 20h.

Vivez l’élégance de Noël dans une ambiance éclairée à la chandelle, où chaque détail est soigné pour faire de cette soirée un moment inoubliable.

Nos plats sophistiqués raviront vos papilles et vous transporteront dans l’esprit de Noël.

Notre formule spéciale à 90€ comprend une flûte de Champagne Taittinger Millésime 2015 pour ajouter une touche d’élégance à votre expérience.

/! Places limitées – Uniquement sur réservation !

Réservez dès maintenant en nous contactant au 07 66 59 23 48 ou par e-mail à contact@lelouisxiv.fr

Ne manquez pas cette opportunité de partager la magie de Noël dans une ambiance royale au Salon de Thé Le Louis XIV.

Nous avons hâte de vous accueillir pour une soirée mémorable..

2023-12-22 fin : 2023-12-22 . .

1 Place Aristide Briand Le Louis XIV

Reims 51100 Marne Grand Est



Dear friends of the Louis XIV,

Christmas is fast approaching, and we’d like to invite you to celebrate this magical time of year with us. Join us for a Royal Christmas Dinner at the Salon de Thé Le Louis XIV on Friday December 22nd from 8pm.

Experience the elegance of Christmas in a candlelit atmosphere, where every detail is meticulously crafted to make this an unforgettable evening.

Our sophisticated dishes will delight your taste buds and transport you into the Christmas spirit.

Our special 90? package includes a flute of Champagne Taittinger Millésime 2015 to add a touch of elegance to your experience.

/Limited seating – Reservations required!

Reserve now by contacting us on 07 66 59 23 48 or by e-mail at contact@lelouisxiv.fr

Don’t miss this opportunity to share the magic of Christmas in a royal atmosphere at Salon de Thé Le Louis XIV.

We look forward to welcoming you for a memorable evening.

Queridos amigos del Louis XIV,

La Navidad se acerca rápidamente y nos gustaría invitarles a celebrar esta época mágica con nosotros. Acompáñenos en una Cena Real de Navidad en el Salón de Thé Le Louis XIV el viernes 22 de diciembre a partir de las 20:00 horas.

Experimente la elegancia de la Navidad en un ambiente a la luz de las velas, en el que se han cuidado todos los detalles para hacer de esta una velada inolvidable.

Nuestros sofisticados platos deleitarán su paladar y le transportarán al espíritu navideño.

Nuestro paquete especial de 90? incluye una copa de champán Taittinger Millésime 2015 para añadir un toque de elegancia a su experiencia.

/Plazas limitadas – ¡Sólo con reserva!

Reserve ahora poniéndose en contacto con nosotros en el 07 66 59 23 48 o por correo electrónico en contact@lelouisxiv.fr

No se pierda esta oportunidad de compartir la magia de la Navidad en un ambiente real en el Salon de Thé Le Louis XIV.

Le esperamos para una velada inolvidable.

Liebe Freunde des Louis XIV,

Weihnachten naht mit großen Schritten und wir möchten Sie einladen, diese magische Zeit mit uns zu feiern. Begleiten Sie uns zu einem königlichen Weihnachtsdinner im Teesalon Le Louis XIV am Freitag, den 22. Dezember ab 20 Uhr.

Erleben Sie die Eleganz der Weihnachtszeit in einem mit Kerzenlicht beleuchteten Ambiente, in dem jedes Detail gepflegt wird, um diesen Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

Unsere raffinierten Gerichte werden Ihren Gaumen verwöhnen und Sie in Weihnachtsstimmung versetzen.

Unser Spezialangebot für 90? beinhaltet eine Flöte Taittinger Jahrgang 2015 Champagner, um Ihrem Erlebnis einen Hauch von Eleganz zu verleihen.

/Begrenzte Plätze – nur mit Reservierung!

Buchen Sie jetzt, indem Sie uns unter 07 66 59 23 48 kontaktieren oder eine E-Mail an contact@lelouisxiv.fr schicken

Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, den Zauber der Weihnacht in einem königlichen Ambiente im Salon de Thé Le Louis XIV zu teilen.

Wir freuen uns darauf, Sie zu einem unvergesslichen Abend begrüßen zu dürfen.

Mise à jour le 2023-11-22 par ADT de la Marne