Soirée Brunch d’Halloween – Le Louis XIV 1 Place Aristide Briand Reims, 31 octobre 2023, Reims.

Préparez-vous à une soirée d’Halloween inoubliable au Salon de thé Le Louis XIV ! Nous vous invitons à notre Brunch Nocturne spécial.

Venez déguisés et plongez dans une ambiance fantasmagorique. Des friandises délicieusement effrayantes vous attendent ! C’est le moment idéal pour vivre une soirée gourmande et amusante avec votre famille et vos amis. Ne manquez pas cette soirée mémorable d’Halloween au Salon de Thé Le Louis XIV..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 21:30:00. .

1 Place Aristide Briand Le Louis XIV

Reims 51100 Marne Grand Est



Get ready for an unforgettable Halloween evening at Salon de thé Le Louis XIV! We invite you to our special Brunch Nocturne.

Come dressed up and immerse yourself in a ghostly atmosphere. Deliciously spooky treats await you! It’s the perfect time to enjoy a fun-filled, gourmet evening with family and friends. Don’t miss this memorable Halloween evening at Salon de Thé Le Louis XIV.

¡Prepárese para una inolvidable velada de Halloween en el Salon de thé Le Louis XIV! Le invitamos a nuestro Brunch Nocturno especial.

Venga disfrazado y sumérjase en una atmósfera fantasmagórica. Le esperan delicias espeluznantes Es el momento perfecto para disfrutar de una velada gourmet llena de diversión con su familia y amigos. No se pierda esta memorable velada de Halloween en el Salon de Thé Le Louis XIV.

Bereiten Sie sich auf einen unvergesslichen Halloween-Abend im Salon de thé Le Louis XIV vor! Wir laden Sie zu unserem speziellen Nachtbrunch ein.

Kommen Sie verkleidet und tauchen Sie in eine phantasmagorische Atmosphäre ein. Es erwarten Sie herrlich gruselige Leckereien! Dies ist der perfekte Zeitpunkt, um mit Ihrer Familie und Ihren Freunden einen leckeren und lustigen Abend zu erleben. Lassen Sie sich diesen unvergesslichen Halloween-Abend im Salon de Thé Le Louis XIV nicht entgehen.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de tourisme du Grand Reims