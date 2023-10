Le marché de Noël 1 place Aristide-Briand, Pont-de-la-Maye Villenave-d’Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

Le marché de Noël 15 – 17 décembre 1 place Aristide-Briand, Pont-de-la-Maye Entrée libre De nombreux stands et animations, une fête féerique pour petits et grands. Marché artisanal et produits locaux, idée cadeau de Noël, présence du Père Noël, animations diverses. PROGRAMME DES RÉJOUISSANCES Vendredi 15

10 h : Ouverture du marché 16 h 30 à 18h30 : Atelier de cirque avec l’association Nez d’un Rie

17 h : Arrivée du Père Noël en moto

19 h 30 : Inauguration du marché Samedi 16

10 h à 17h : Jeux intergénérationnels avec l’association Nez d’un Rien 10 h à 13 h : Sculpture sur ballons

10 h à 12 h 30 – 14 h 30 à 18h: Maquillage enfants

14 h à 17 h : Balade en calèche

15 h à 18 h : Animation Lutin échassier et jongleur

19 h : Soupe à l’oignon offerte par la Mairie

19 h 30 : Spectacle de feu

20 h : Animation musicale Cornemuse par l’association Armor Dimanche 17

10 h à 12 h : Rassemblement véhicule ancien par les Vieux volants 10 h à 12 h 30 – 14 h 30 à 18h : Maquillage enfants

11 h : Animation musicale par Chœur en folie (30 choristes)

14 h à 17 h : Balade en calèche

14 h à 17 h : Animation musicale par Jolly Trio (chants et Gospel) Possibilité de restauration sur place 1 place Aristide-Briand, Pont-de-la-Maye 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T10:00:00+01:00 – 2023-12-15T22:00:00+01:00

