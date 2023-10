Vente du 7 octobre 2023 1 place Antoine de la Perrière La baule escoublac, 7 octobre 2023, La baule escoublac.

Vente du 7 octobre 2023 Samedi 7 octobre, 14h00 1 place Antoine de la Perrière

Nous serons heureux de vous accueillir à l’Hôtel des Ventes deLa Baule à l’occasion de la vente du samedi 7 octobre à 14h00.

BIJOUX – MONTRES, – ARGENTERIE

Christophle, Ercuis, Lalaounis

VERRERIE

Saint- Louis, Baccarat, Lalique

BRONZES – MOBILIER DU XVIIIE – TABLEAUX ANCIENS ET CONTEMPORAINS

Du Puigaudeau, Lithographies Picasso, Bernard Buffet, Raoul Dufy

OBJETS D’ART

Lampe Longwy, Pendule Atmos Jaeger Lecoultre

EXPOSITIONS

Le vendredi 6 octobre de 16h à 18h

Le samedi 7 octobre de 10h à 11h30

1 place Antoine de la Perrière Ancienne gare SNCF 44500 La baule escoublac La baule escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 60 60 90 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 60 03 25 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/vente-du-7-octobre-2023-la-baule-escoublac.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-08T00:00:00+02:00

