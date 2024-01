CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX DU CONCOURS ARTISTIQUE TRANSFRONTALIER 2024 1 Place Anne Grommerch Thionville, vendredi 26 janvier 2024.

Thionville Moselle

Début : Vendredi 2024-01-26 14:00:00

fin : 2024-01-26 22:30:00

Le concours artistique grand public “Fenêtres sur l’Europe: regards sur une histoire transfrontalière et rurale en mouvement » évoque l’idée d’une ouverture sur l’Europe tout en mettant en avant la dimension artistique et le regard créatif des participants. Elle souligne la richesse de l’histoire transfrontalière, son évolution et sa place dans l’Europe, en prenant pour base d’échange les relations franco-allemandes mises en avant déjà lors de la première édition en 2023 dans le cadre de la journée franco-allemande.Tout public

0 EUR.

1 Place Anne Grommerch

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-28 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME