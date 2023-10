MARCHÉ DE L’ARTISANAT LOCAL 1 Place Anne Grommerch Thionville, 12 décembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Venez flâner et découvrir les merveilles réalisées par les artisans locaux.

Vente et exposition.. Tout public

Vendredi 2023-12-12 fin : 2023-12-23 . 0 EUR.

1 Place Anne Grommerch Beffroi

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Come to stroll and discover the wonders made by the local craftsmen.

Sale and exhibition.

Venga a pasear y a descubrir las maravillas realizadas por los artesanos locales.

Venta y exposición.

Kommen Sie zum Bummeln und entdecken Sie die Wunderwerke, die von den lokalen Handwerkern hergestellt werden.

Verkauf und Ausstellung.

Mise à jour le 2023-10-17 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME