ATELIER – CIRQUE EN FOLIE 1 Place André Malraux Thionville, 12 juin 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Animé par Laurence Lognon – à partir de 6 ans.

Plongez dans l’univers fabuleux et magique du cirque !

Au programme : dessins, peinture, impressions et petites sculptures…

Espaces, personnages, ambiances colorées… Le choix est vaste pour des réalisations hautes en couleurs !

Les enfants vont découvrir l’univers et les oeuvres d’artistes qui ont travaillé sur le cirque comme Picasso, Chagall, Duffy et Calder…

Ils vont prendre plaisir à jouer avec les formes et les couleurs, le tout dans un esprit ludique.

L’occasion de partager de bons moments et de découvrir différentes pratiques artistiques !

60 € la semaine + 7 € de carte d’adhésion (paiement par chèque ou espèces – matériel et goûter fournis.. Enfants

1 Place André Malraux Centre Culturel Jacques Brel

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Hosted by Laurence Lognon – ages 6 and up.

Immerse yourself in the fabulous and magical world of the circus!

On the program: drawings, paintings, prints and small sculptures…

Spaces, characters, colorful atmospheres… The choice is vast for colorful creations!

Children will discover the universe and works of artists who have worked on the circus, such as Picasso, Chagall, Duffy and Calder…

They’ll enjoy playing with shapes and colors, all in a playful spirit.

It’s an opportunity to share good times and discover different artistic practices!

60 ? per week + 7 ? membership card (payment by check or cash – materials and snacks provided).

Presentado por Laurence Lognon – a partir de 6 años.

¡Sumérgete en el fabuloso y mágico mundo del circo!

En el programa: dibujos, pinturas, grabados y pequeñas esculturas…

Espacios, personajes, ambientes coloridos… Una gran variedad de creaciones llenas de color

Los niños descubrirán el mundo y las obras de artistas que han trabajado en el circo, como Picasso, Chagall, Duffy o Calder…

Disfrutarán jugando con las formas y los colores, todo ello con un espíritu lúdico.

¡Es una gran oportunidad para compartir buenos momentos y descubrir diferentes prácticas artísticas!

60€/semana + 7€ carné de socio (pago con cheque o en efectivo – materiales y merienda incluidos).

Moderiert von Laurence Lognon – ab 6 Jahren.

Tauchen Sie in die fabelhafte und magische Welt des Zirkus ein!

Auf dem Programm: Zeichnungen, Malerei, Drucke und kleine Skulpturen…

Räume, Figuren, farbige Stimmungen… Die Auswahl ist groß für farbenfrohe Umsetzungen!

Die Kinder werden die Welt und die Werke von Künstlern entdecken, die sich mit dem Zirkus beschäftigt haben, wie Picasso, Chagall, Duffy und Calder…

Sie werden Spaß daran haben, mit Formen und Farben zu spielen, und das alles auf spielerische Weise.

Eine Gelegenheit, schöne Momente zu teilen und verschiedene künstlerische Praktiken zu entdecken!

60 ? pro Woche + 7 ? Mitgliedskarte (Zahlung per Scheck oder in bar – Material und Snacks werden gestellt.

