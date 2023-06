TOURNOI JUST DANCE 1 place André Malraux Thionville, 12 juin 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Les joueurs s’affronteront par équipe de 4 sur des chorégraphies de Just Dance sur la console Xbox One. Nous accueillerons 8 équipes soit 16 joueurs, mais seuls 2 d’entre vous repartiront avec le titre de « Roi ou Reine de la Danse ». Réussirez-vous à suivre le rythme et marquer plus de points que vos adversaires ?

Sur inscription. Tout public

Mercredi à 14:00:00 ; fin : . 0 EUR.

1 place André Malraux

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Players will compete in teams of 4 on Just Dance choreographies on the Xbox One console. We will welcome 8 teams, that is to say 16 players, but only 2 of you will leave with the title of « King or Queen of the Dance ». Will you be able to follow the rhythm and score more points than your opponents?

On registration

Los jugadores competirán en equipos de 4 en coreografías de Just Dance en la consola Xbox One. Acogeremos a 8 equipos o 16 jugadores, pero solo 2 de vosotros saldréis con el título de « Rey o Reina del Baile ». ¿Seréis capaces de mantener el ritmo y conseguir más puntos que vuestros oponentes?

En la inscripción

Die Spieler treten in 4er-Teams zu Just Dance-Choreographien auf der Xbox One gegeneinander an. Wir werden 8 Teams mit insgesamt 16 Spielern begrüßen, aber nur 2 von euch werden den Titel « Tanzkönig oder Tanzkönigin » gewinnen. Wird es Ihnen gelingen, mit dem Rhythmus Schritt zu halten und mehr Punkte zu erzielen als Ihre Gegner?

Nach Anmeldung

Mise à jour le 2023-06-09 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME