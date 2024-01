EXPOSITION VÉGÉTAL 1 Place André Malraux Thionville, vendredi 26 janvier 2024.

Thionville Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-26

fin : 2024-03-23

L’exposition Végétal est une invitation à l’observation. Un moment suspendu pour s’attarder sur une Nature résiliente. Bien avant nos contemporains, l’Art Nouveau a permis de réintroduire la végétation au coeur de la création artistique. Émile Gallé, artiste botaniste pionnier de ce courant, a largement contribué à son essor en reproduisant fidèlement la flore commune dans ses oeuvres.

Le végétal colonise les vieux murs, s’immisce parfois dans les failles du bitume et s’égrène çà et là dans nos villes et nos campagnes. Pissenlits, chardons, bleuets, renoncules et autres adventices côtoient les bouquets harmonieux, et néanmoins sauvages, façonnés par la main de l’artiste.

Oscillant entre réel et imaginaire, dix artistes recomposent une Nature qui mérite un nouveau regard.Tout public

0 EUR.

1 Place André Malraux

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Mise à jour le 2024-01-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME