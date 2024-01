ACCORDÉONS-NOUS 1 place André Malraux Thionville, vendredi 19 janvier 2024.

Thionville Moselle

Début : Vendredi 2024-01-19 18:30:00

fin : 2024-01-19 20:00:00

En résonnance avec la Quinzaine de

l’accordéon (organisée par le Conservatoire

de musique de Thionville du 12 au 28 janv.)

et avec les Nuits de la lecture, Théo OULD,

accordéoniste de renommée internationale,

et l’association Atelire feront corps pour

sublimer une lecture de textes à travers

l’interprétation de danses et de Toccata.

> Tout public / Entrée libreTout public

0 EUR.

1 place André Malraux

Thionville 57100 Moselle Grand Est



