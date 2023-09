PART Y GAME – MOSEL’L AN PROJECT 1 place André Malraux Thionville, 23 décembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Mosel’Lan Project est une association de promotion de la pratique du jeu-vidéo en multijoueurs. À l’occasion de REPLAY 5, nous vous proposerons de découvrir une cinquantaine de mini-jeux de type Party Games. Convivialité et bonne humeur seront donc au rendez-vous de ce dernier événement de notre temps fort vidéoludique.

Sur inscription.. Tout public

Samedi 2023-12-23 14:00:00 fin : 2023-12-23 17:00:00. 0 EUR.

1 place André Malraux

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Mosel?Lan Project is an association promoting multiplayer video games. On the occasion of REPLAY 5, we’ll be offering you the chance to discover some fifty Party Games-style mini-games. This will be the last event in our videogame series.

Registration required.

Mosel?Lan Project es una asociación que promueve los videojuegos multijugador. En REPLAY 5, le daremos la oportunidad de descubrir unos cincuenta minijuegos al estilo Party Games. Este será el último evento de nuestra temporada de videojuegos, y seguro que será un buen momento.

Inscripción obligatoria.

Das Mosel?Lan Project ist ein Verein, der sich für die Förderung von Multiplayer-Videospielen einsetzt. Anlässlich von REPLAY 5 werden wir Ihnen rund 50 Minispiele im Stil von Partyspielen vorstellen. Bei dieser letzten Veranstaltung unseres Videospiel-Highlights stehen Geselligkeit und gute Laune auf dem Programm.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME