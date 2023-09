L A MALLE À L A CLEF D’OR 1 place André Malraux Thionville, 16 décembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

PUZZLE offre aux enfants une parenthèse enchantée à l’approche de Noël. Qui trouvera la clef pour ouvrir le coffre ?

> Parents – enfants, à partir de 4 ans / Sur inscription. Enfants

Samedi 2023-12-16 16:00:00 fin : 2023-12-16 17:00:00. 0 EUR.

1 place André Malraux

Thionville 57100 Moselle Grand Est



PUZZLE offers children an enchanted interlude in the run-up to Christmas. Who will find the key to open the chest?

> Parents – children, 4 years and up / Registration required

PUZZLE ofrece a los niños un interludio encantado en vísperas de la Navidad. ¿Quién encontrará la llave para abrir el cofre?

> Padres y niños a partir de 4 años / Inscripción obligatoria

PUZZLE bietet Kindern in der Vorweihnachtszeit eine zauberhafte Auszeit. Wer findet den Schlüssel, um die Truhe zu öffnen?

> Eltern – Kinder, ab 4 Jahren / Mit Anmeldung

Mise à jour le 2023-08-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME