CONFÉRENCE EXPLOIT SPORTIF 1 place André Malraux Thionville, 9 décembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Fin 2022, après une ascension hors du commun, Abdellatif et Matthieu surplombent les nuages depuis le Kilimandjaro. Une expérience menée en réelle symbiose : Abdellatif, non-voyant, guidé par la voix de Matthieu. Riches de souvenirs, ces deux amis vous proposent de partager cet exploit humain.. Tout public

Samedi 2023-12-09 16:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. 0 EUR.

1 place André Malraux

Thionville 57100 Moselle Grand Est



At the end of 2022, after an extraordinary ascent, Abdellatif and Matthieu look out over the clouds from Kilimanjaro. A truly symbiotic experience: Abdellatif, who is blind, guided by Matthieu’s voice. Rich in memories, these two friends invite you to share this human exploit.

A finales de 2022, tras una ascensión extraordinaria, Abdellatif y Matthieu contemplan las nubes desde el Kilimanjaro. Fue una experiencia realmente simbiótica, con Abdellatif, que es ciego, guiado por la voz de Matthieu. Estos dos amigos tienen muchos recuerdos que compartir contigo.

Ende 2022, nach einer außergewöhnlichen Besteigung, überblicken Abdellatif und Matthieu die Wolken vom Kilimandscharo aus. Ein Experiment in echter Symbiose: Der blinde Abdellatif wird von Matthieus Stimme geführt. Die beiden Freunde sind reich an Erinnerungen und laden Sie ein, diese menschliche Leistung mit ihnen zu teilen.

Mise à jour le 2023-08-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME